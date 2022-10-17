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بكين: اقتصادنا أظهر تعافيا قويا في الربع الثالث.. ولكن!

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 8:53 صباحًا
اليوان الصيني

اليوان الصيني

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قال مسؤول في اللجنة الحكومية الصينية للتخطيط الاقتصادي (الاثنين 17-10-2022) إن اقتصاد الصين أظهر تعافيا قويا في الربع الثالث كما أن التوظيف استقر بشكل عام ولكن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يصارع فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود كوفيد-19 الصارمة وأزمة عقارات متفاقمة.

وقال تشاو تشن شين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي “إن تحسين الاقتصاد الصيني سيتعزز مع استمرار إطلاق آثار السياسات الكلية”.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة كوفيد-19 لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الشيوعي مركزا على الأمن وتأكيد أولويات السياسة يوم الأحد ومشيرا إلى أن القيود الصارمة على الجائحة لن تخف في أي وقت قريب.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد الصيني نما على الأرجح 3.4 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق متقدما على النمو في الربع الثاني والذي بلغ 0.4 في المئة ولكن النمو المتوقع في عام 2022 قد يظل من بين الأقل خلال نصف قرن تقريبا.

وقال تشاو إن الصين ستعمل بشكل ثابت على تعزيز انفتاح أسواقها وإعطاء مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية في هونج كونج ومكاو

    المصدر :
  • رويترز

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