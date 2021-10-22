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بكين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين

22 - أكتوبر - 2021
علم الصين وتايوان

علم الصين وتايوان

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علقت وزارة الخارجية الصينية، على تبني البرلمان الأوروبي تقريرا حول “العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايوان”، مؤكدة أنها تعارض بشكل “حازم” هذا التقرير.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي إنه “لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”، مؤكدا أن “مبدأ صين واحدة يعد توافقا دوليا والأساس السياسي للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي”.

واعتبر وانغ أن “التقرير الذي تبناه البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ومبدأ صين واحدة والالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية تايوان”، مشددا على أنه “يجب على البرلمان الأوروبي أن يوقف على الفور أقواله وأفعاله التي تُقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها وأن يكف عن الاستفزاز والمواجهة”.

كما دعا الأطراف المعنية إلى “عدم الاستهانة بالتصميم الحازم والعزم الثابت والقدرة الكبيرة للشعب الصيني على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد”، بحسب “شينخوا”.

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