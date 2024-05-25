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بكين تتهم بريطانيا بتوجيه اتهامات كاذبة لمواطنين صينيين

منذ 7 دقائق
علم الصين

علم الصين

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اتهمت الصين بريطانيا اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، بتوجيه اتهامات كاذبة و”وصم سافر” وإجراء اعتقالات تعسفية بعد حالة وفاة غامضة لرجل متهم بمساعدة جهاز المخابرات في هونج كونج بشكل غير قانوني.

وقال مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه يندد بشدة بما وصفها بأنها اتهامات كاذبة من بريطانيا لمواطنين صينيين بشكل ينتهك حقوقهما المشروعة.

وأضاف المكتب أن ما فعلته بريطانيا هو “وصم سافر للصين واعتقالات تعسفية ومحاكمات لمواطنين صينيين في المملكة المتحدة”.

تصاعد التوتر بين بكين ولندن بسبب حملة إجراءات صارمة شاملة تتعلق بالأمن القومي اتخذتها الصين منذ عام 2019 عندما اجتاحت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية شهد بعضها أعمال عنف مدينة هونج كونج، المستعمرة البريطانية سابقا التي عادت إلى سيطرة بكين في 1997.

وتم العثور على جثة ماثيو تريكيت (37 عاما)، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الملكية كان يعمل ضابطا للهجرة ومحققا خاصا، في حديقة بغرب لندن يوم الأحد.

وكان تريكيت قد أطلق سراحه بكفالة مع كل من تشانج بيو يوين (63 عاما)، وهو مسؤول في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في لندن، وتشي ليونج واي (38 عاما) المعروف أيضا باسم بيتر واي ويعمل ضابطا في قوة حدود بريطانية.

واتُهم الثلاثة بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي في الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى مايو أيار من خلال “الموافقة على جمع معلومات ومراقبة وأعمال تضليل” في بريطانيا.

وقال القاضي البريطاني جيريمي بيكر لكل من يوين وواي، اللذين لم يقدما دفوعهما بعد، إن محاكمتهما التي يتوقع أن تستمر خمسة أسابيع تحدد لها فبراير شباط وإنهما سيمثلان المرة التالية أمام القضاء في 25 أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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