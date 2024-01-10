بكين تحثّ واشنطن على التوقف عن تسليح تايوان: لاحترام مبدأ "صين واحدة"

حثت الصين الولايات المتحدة على الالتزام “بمبدأ صين واحدة” والتوقف عن تسليح تايوان، وذلك خلال المحادثات العسكرية التي استمرت يومين في واشنطن واختتمت أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان اليوم الأربعاء، أن بكين طلبت أيضًا من واشنطن الحد من الانتشار العسكري والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة ضرورة أن تكون العلاقات العسكرية بين البلدين قائمة على “المساواة والاحترام”.

والمحادثات ثمرة اتفاق الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ أواخر العام الماضي على استئناف العلاقات العسكرية، التي قطعتها بكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا، التقى بالميجر جنرال سونغ يان تشاو، نائب مدير مكتب اللجنة العسكرية المركزية للتعاون العسكري الدولي.

وأضافت في البيان: “بحث الجانبان العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين، وشدد تشيس على أهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصالات العسكرية بين الجيشين من أجل منع انحراف المنافسة إلى صراع”.

ويقول مسؤولو البنتاغون إن التواصل بين الجيشين أمر أساسي لمنع تحول سوء تقدير لموقف من المواقف إلى صراع.