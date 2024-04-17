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بكين تحذر واشنطن من فتح تحقيق يستهدف صناعاتها البحرية

منذ 43 دقيقة
توتر بين الصين وأمريكا

توتر بين الصين وأمريكا

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أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء ان بكين تعارض بشدة فتح تحقيق أمريكي يستهدف صناعاتها البحرية واللوجستية وتشييد السفن، محذرة من أنها ستتخذ جميع الخطوات للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وأضافت الوزارة في بيان أن التحرك الأمريكي يفتقر إلى أي أساس واقعي ويتعارض مع “المنطق الاقتصادي السليم”، إذ تنحي واشنطن باللائمة على الصين في مشكلاتها في قطاع الصناعة.

وذكرت الوزارة أن الحكومة الأمريكية السابقة كانت قد فتحت ما يعرف بتحقيق (القسم 301) ضد الصين وفرضت رسوما إضافية عليها، والآن “بسبب الاحتياجات السياسية المحلية، فإن الولايات المتحدة جددت فتح تحقيق القسم 301، وهو تكرار للخطأ نفسه”.

    المصدر :
  • رويترز

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