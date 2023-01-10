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بكين ترد على فرض سول لقيود على الوافدين من الصين

منذ ساعة واحدة
إجراءات مشددة على الوافدين من الصين بسبب كورونا

إجراءات مشددة على الوافدين من الصين بسبب كورونا

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ذكرت السفارة الصينية في سول، الثلاثاء، أنها علقت إصدار تأشيرات سفر قصيرة المدة للزائرين من كوريا الجنوبية، في أول رد على فرض سول لقيود على الوافدين من الصين بسبب انتشار كوفيد-19.

وكتبت السفارة على حسابها الرسمي على موقع ويتشات أنها ستقوم بتعديل السياسة على حسب رفع كوريا الجنوبية “قيود الدخول التمييزية” التي تستهدف الصين.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعبير وزير الخارجية الصيني تشين قانغ عن قلقه بخصوص القيود في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية.

وفي الأسبوع الماضي تعقبت شرطة كوريا الجنوبية رجلا صينيا فُقد أثناء انتظار الخضوع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 بعد الوصول.

وأثارت هذه الواقعة مخاوف بشأن انتشار الفيروس من الصين بعدما أنهت بكين على نحو مفاجئ سياسة “صفر كوفيد” الصارمة وفتحت حدودها على الرغم من الانتشار الواسع للمرض على المستوى المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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