بكين تستضيف منتدى الحزام والطريق في أكتوبر

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الصين ستعقد منتدى الحزام والطريق الثالث المعني بالتعاون الدولي بالعاصمة بكين في أكتوبر تشرين الأول.

بدأت الصين مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة استراتيجية عالمية لتطوير البنية التحتية، منذ عشرة أعوام لتتصل مع آسيا وأفريقيا وأوروبا برا وبحرا.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة إن الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق هي أيضا “منصة مهمة لجميع الأطراف لبحث وتطوير تعاون عالي المستوى في إطار المبادرة”.

وأضاف أن الصين على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الاستعدادات للمنتدى وستعلن عن المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وأعلنت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين، ويتزامن ذلك مع عقد منتدى مبادرة الحزام والطريق.