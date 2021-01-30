بكين تستفز القوات البحرية الأمريكية في بحر الصين

قال الجيش الأميركي، الجمعة، أن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

وأوضح الجيش، أن الحادثة لم تشكل أي تهديد “في أي وقت” لمجموعة حاملات طائرات أميركية بالمنطقة، لكنه وصفها بأنها كانت مثالا لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائي.

وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأميركي في بيان أن “مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأميركية”.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأميركية لم تقل عن 250 ميلا بحريا.

وتزعم الصين أحقيتها في كل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبا وأقامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة.

لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بأحقيتها في أجزاء من البحر.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ، قد ذكرت في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا “تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم”.

وأضافت الوثيقة أن “قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي”، مشيرة إلى “عدوانيتها المتزايدة” بينما وصفت الصين بأنها “التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا”.