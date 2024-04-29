بكين تشيد بـ"تسلا" كنموذج ناجح للتعاون التجاري الصيني الأميركي

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني يوم الأحد بأن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أشاد بتطور شركة صناعة السيارات تسلا في الصين، واصفاً إياه بأنه “نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة”.

وقال ماسك، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني، إن مصنع تسلا في شنغهاي هو الأفضل أداء للشركة “بفضل العمل الجاد وحكمة الفريق الصيني”.

ووصل ماسك إلى بكين، الأحد في زيارة مفاجئة، وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يلتقي ماسك خلال الزيارة بمسؤولين كبار لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية‭ ‬الكاملة في الصين والحصول على موافقة لنقل البيانات إلى الخارج.

وأطلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية نظام (أف.أس.دي)، وهو الإصدار الأكثر تطورا من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها، قبل أربع سنوات لكنها لم تطرحه بعد في الصين على الرغم من دعوات العملاء لها للقيام بذلك.

وقال ماسك هذا الشهر إن تسلا قد تتيح نظام (أف.أس.دي) للقيادة الذاتية للعملاء في الصين “قريبا جدا” وذلك ردا على استفسار عبر منصة أكس للتواصل الاجتماعي.

وتسعى شركات صناعة سيارات صينية منافسة مثل “أكس بانغ” إلى التفوق على “تسلا” من خلال طرح برمجيات مماثلة.

وأضاف المصدر أن ماسك يسعى للحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في الصين للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.

ووفقا لاشتراطات الجهات التنظيمية الصينية، تخزن “تسلا” منذ عام 2021 جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي ولم تنقل أيا منها إلى الولايات المتحدة.

ولم يتم الإعلان سلفا عن زيارة ماسك للصين، بينما لم يذكر التلفزيون الرسمي الصيني في تقريره عن اجتماعه مع لي وما إذا كانا ناقشا نظام (أف.أس.دي) أو البيانات.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكر تقرير منفصل بثته الإذاعة الحكومية أن لي زار معرض بكين للسيارات المقام حاليا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ماسك اجتمع أيضا مع رين هونغبين، المسؤول الحكومي الذي يرأس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وهو الجهة المنظمة لمعرض بكين للسيارات.