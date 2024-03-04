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بكين تغازل واشنطن.. بغض النظر عن هوية الرئيس

منذ ساعة واحدة
علما الصين وأمريكا

علما الصين وأمريكا

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أكدت الصين، اليوم الإثنين، أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة “بغض النظر عن هوية” الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر.

وتواجهت بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة حول مسائل أساسية مثل التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان فضلا عن تايوان والمطالبات بشأن بحر الصين الجنوبي.

وقال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول هذا الاقتراع، الإثنين: “لقد ذكرت الانتخابات الرئاسية الأميركية وهي شأن داخلي للولايات المتحدة”.

وأضاف: “بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أميركية مستقرة وسليمة ومستدامة”.

وأوضح: “تحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسينها قضية يتابعها الجميع عن كثب ويأمل حصولها”.

وينتخب الأميركيون في نوفمبر رئيسا للبلاد ويتوقع أن تكون المواجهة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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