بكين توسع طموحاتها في المحيط الهادئ.. وانغ يي في "كيريباتي"

وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، إلى دولة كيريباتي النائية في المحيط الهادئ، حيث أصبح مستقبل مناطق الصيد الشاسعة هناك على المحك.

كيريباتي هي المحطة الثانية لوانغ في جولة تشمل ثماني دول، وتأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن طموحات بكين العسكرية والمالية في منطقة جنوب المحيط الهادئ.

وأغلقت كيريباتي حدودها هذا العام لمواجهة تفشي كوفيد-19. لكن حكومتها قدمت استثناء نادرا للسماح لوانغ ووفده المكون من 20 شخصا بدخول البلاد لإجراء مناقشات مباشرة.

وأصبح على المحك في كيريباتي مستقبل منطقة جزر فينيكس المحمية، وهي امتداد للمحيط على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال رئيس كيريباتي، تانيتي ماماو، إن وانغ سيزور مقر إقامته لإجراء مناقشات ثنائية، وأكد على تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها.

وتقول الصين إن رحلة وانغ إلى المنطقة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية بين بكين والدول الجزرية.

وشغّلت الصين محطة تعقّب فضائية في كيريباتي، حتى عام 2003، عندما قطعت بكين علاقاتها مع الدولة الجزيرة، إثر إقامتها علاقات دبلوماسية مع تايوان.

ولكن منذ بدّلت كيريباتي علاقاتها الدبلوماسية مجدداً، من تايبه إلى بكين، في عام 2019، كان الدبلوماسيون يبحثون عن مؤشرات إلى إمكانية إعادة تشغيل محطة التعقّب.

وذكر خبراء أن التحسّن الهائل في القدرات العسكرية للصين، خلال العقدين الماضيين، سيجعل من تمركز سلاح الجوّ الصيني أو حصول البحرية الصينية على موطئ قدم قرب هاواي نسبياً، أكثر أهمية الآن، علماً أن بكين تعمل أيضاً مع كيريباتي لتحديث مهبط طائرات في جزيرة كانتون بالأرخبيل، بحسب “فايننشال تايمز”.