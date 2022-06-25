بكين ستعيد فتح المدارس مع تراجع إصابات كوفيد-19

قالت لجنة التعليم في بكين السبت إن بإمكان جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة العودة إلى الدراسة المباشرة اعتبارا من يوم الاثنين بعد تراجع الإصابات بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وأضافت اللجنة أنه سيتم السماح بإعادة فتح رياض الأطفال اعتبارا من الرابع من يوليو تموز.

وأغلقت بكين المدارس في أوائل مايو أيار وطلبت من الطلاب الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت وسط ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 المنقولة محليا.

وقال مكتب بلدية بكين للرياضة بشكل منفصل إنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية للشباب في المواقع غير المدرسية في 27 يونيو حزيران في المناطق التي لم يتم تسجيل فيها إصابات مجتمعية لمدة سبعة أيام متتالية.

كانت بكين من بين العديد من المدن في الصين التي فرضت قيودا لوقف انتشار موجة أوميكرون خلال الفترة من مارس آذار إلى مايو أيار. وأسفرت هذه الجهود عن تقليص الإصابات لكنها كبدت اقتصاد البلاد خسائر فادحة.

ولم تسجل شنغهاي اليوم السبت أي إصابات محلية جديدة سواء بأعراض أو بلا أعراض لأول مرة منذ 23 فبراير شباط.