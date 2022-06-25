السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكين ستعيد فتح المدارس مع تراجع إصابات كوفيد-19

منذ 44 دقيقة
صورة لأحد شوارع العاصمة بكين

صورة لأحد شوارع العاصمة بكين

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة التعليم في بكين السبت إن بإمكان جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة العودة إلى الدراسة المباشرة اعتبارا من يوم الاثنين بعد تراجع الإصابات بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وأضافت اللجنة أنه سيتم السماح بإعادة فتح رياض الأطفال اعتبارا من الرابع من يوليو تموز.

وأغلقت بكين المدارس في أوائل مايو أيار وطلبت من الطلاب الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت وسط ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 المنقولة محليا.

وقال مكتب بلدية بكين للرياضة بشكل منفصل إنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية للشباب في المواقع غير المدرسية في 27 يونيو حزيران في المناطق التي لم يتم تسجيل فيها إصابات مجتمعية لمدة سبعة أيام متتالية.

كانت بكين من بين العديد من المدن في الصين التي فرضت قيودا لوقف انتشار موجة أوميكرون خلال الفترة من مارس آذار إلى مايو أيار. وأسفرت هذه الجهود عن تقليص الإصابات لكنها كبدت اقتصاد البلاد خسائر فادحة.

ولم تسجل شنغهاي اليوم السبت أي إصابات محلية جديدة سواء بأعراض أو بلا أعراض لأول مرة منذ 23 فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيس الصين يزور هونج كونج للاحتفال بمرور 25 عاما على تسليمها لبكين
علما أميركا والصين
الجيش الصيني: طائرة أمريكية عرّضت السلام للخطر
مؤشر زلزال
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوب إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟
الطالبة الأردنية المقتولة.. الوالد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية معها