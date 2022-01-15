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بكين: على الولايات المتحدة أن تصحح خطأها

15 - يناير - 2022
وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الصيني

وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الصيني

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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، لنظيره الإيراني إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل “المسؤولية الرئيسية” عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية يوم السبت.

وقال وانغ يي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال حديث في مدينة ووشي بجنوب الصين، إن “الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني نتج عن الوضع الصعب الحالي، ويجب أن يتحمل المسؤولية الرئيسية”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة يجب أن تصحح خطأها”، وأن الصين تؤيد استئناف المفاوضات بشأن الصفقة.

وأضاف وانغ خلال الاجتماع: “تعارض الصين بشدة العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد إيران، وتعارض التلاعب السياسي بحجة حقوق الإنسان وغيرها من القضايا، وتعارض التدخل الجسيم في الشؤون الداخلية لإيران ودول المنطقة الأخرى”.

وشكر أمير عبد اللهيان الصين على “دورها البناء” في المفاوضات النووية، وقال إن إيران مستعدة لأن تصبح “شريكًا تعاونيًا موثوقًا وطويل الأمد” للصين و “تعارض بشكل مشترك التنمر والعقوبات الأحادية الجانب”، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية.

وقال بيان الخارجية الصينية إن الجانبين تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان، واقترحت الصين إقامة منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج لبحث المخاوف الأمنية الإقليمية.

    المصدر :
  • CNN عربي

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