الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلاغ عن حادث غرب ميناء الحديدة اليمني

منذ 12 دقيقة
سفينة شحن في البحر الأحمر

سفينة شحن في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

وسط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، حذرت البحرية البريطانية من وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني.

فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة.

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد أن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا “استطلاعيا” في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

أتى ذلك، بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر يوم السبت الماضي، وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

يشار إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان حذر يوم الأربعاء الماضي من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا استهدفت قواته.

لاسيما بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

فمنذ 17 أكتوبر وعلى وقع الحرب التي تفجرت في السابع منه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، شنت ميليشيات الحوثي أكثر من 15 هجوماً على سفن تجارية بالبحر الأحمر، ما دفع نحو 4 شركات كبرى للشحن البحري لوقف عملياتها في المنطقة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

قتل
العثور على 5 جثث داخل شقة في فرنسا.. والأب متوارٍ عن الأنظار
من جبهات القتال في أوكرانيا
أوكرانيا تسقط 13 طائرة مسيرة روسية وتدمر سفينة إنزال
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو: يجب تدمير حماس من أجل السلام

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!