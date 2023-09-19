بلاك روك تخفض تصنيف الأسهم الصينية على خلفية النمو الضعيف

بعد سبعة أشهر من الرهان على الأسهم الصينية، تحولت شركة بلاك روك إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى، حيث كان كل شيء تقريبا أقل من التوقعات بالنسبة لأكبر مدير أموالا في العالم.

وخفض الاستراتيجيون في معهد بلاك روك للاستثمار وجهة نظرهم التكتيكية بشأن الأسهم الصينية ونظيراتها في الأسواق الناشئة إلى الحياد من الوزن الزائد قائلين إن “قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل عائقا حتى مع ظهور علامات استقرار على النمو”.

وبحسب موقع “scamp” كتب استراتيجيون من بينهم جان بويفين ووي لي في تقرير نشر الإثنين 18\9\2023: “لقد تباطأ النمو إن التحفيز السياسي ليس كبيرا كما كان في الماضي.

إن التحديات البنيوية تعني تدهور النمو في الأمد البعيد، بينما تستمر المخاطر الجيوسياسية وأضافوا:” نرى النمو على مسار أبطأ “في الأسواق الناشئة.

ويقدم المعهد لشركة بلاك روك، التي تدير حوالي 9.4 تريليونات دولار من الأصول، أبحاثا ورؤى حول الأسواق العامة والخاصة والاقتصادات والسياسة وتخصيص الأصول.

آخر مرة قام فيها الاستراتيجيون برفع الأسهم الصينية والأسواق الناشئة من الحياد إلى الوزن الزائد كانت في 21 فبراير، بناء على قناعاتهم على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

وأشاروا إلى” فرص قصيرة المدى من إعادة تشغيل الصين “بعد أن تخلت بكين عن سياسة القضاء على كوفيد لإنقاذ الاقتصاد.

وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي يضم 1421 عضوا بنسبة 1% منذ الترقية، وفقا لبيانات بلومبرج. وشكلت الأسهم من البر الرئيسى للصين وهونج كونج وتايوان ما يقرب من 45% من الوزن في المقياس، وخلال الفترة نفسها، انخفض مؤشر MSCI الصيني بنسبة 11.8 % بينما تقدم مؤشر MSCI العالمي بنسبة 7.8 %.

كما انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 9.1 %، وهو أسوأ أداء بين مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية.

وقال تشن تشاو، استراتيجي السوق العالمية في شركة Alpine Macro ومقرها مونتريال، في تقرير صدر الإثنين:” لا تزال بكين لا تقدم حوافز كافية لإعادة تنشيط النمو، لا يوجد سبب لتوقع تحول وشيك في الأداء النسبي للأسواق الناشئة بسبب سياسات بكين”.

وفي حين كانت الصين تتخذ خطوات لدعم شراء المنازل، فإن الإجراءات السياسية التي اتخذتها بكين لم تفعل الكثير لمعالجة أزمة الائتمان في سوق الإسكان المحلية التي تبلغ قيمتها 2.6 تريليون دولار/ منذ سياسة” الخطوط الحمراء الثلاثة” المعيقة لها في أغسطس 2020، ناضل أكبر مطوري القطاع الخاص في البلاد من أجل البقاء بينما يصدون الدائنين.

من تشاينا إيفرجراند إلى قوانغتشو أرى أندي إف العقارية ومجموعة كابيسا، تخلف المطورون الصينيون عن سداد سندات بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، وفقا لتقديرات بنك جيه بي مورجان في نهاية عام 2022، ويشير ضغط التصنيف وضغط التمويل إلى أن الدائنين قد يكونون في وضع حرج. وأضاف البنك الأمريكي أن خسائر رأس المال بلغت 21.5 مليار دولار هذا العام.

وتواصلت شركة كونتري جاردن هولدينجز، التي كانت في السابق أكبر شركة لبناء المنازل في البلاد، هذا الشهر مع حاملي السندات لتأخير سداد الديون، في حين قامت مجموعة سينو- أوشن المرتبطة بالدولة بتجميد جميع مدفوعات الديون الخارجية لإعادة تنظيم مواردها المالية، ولا تزل تسوية ديون شركة تشاينا إيفرجراند البالغة 20 مليار دولار معلقة في الميزان، حيث امتنع بعض الدائنين عن الموافقة.

قالت فيونا تسانج، رئيسة مكتب الاستثمار للدخل الثابت في شركة BEA Union Investment في هونج كونج، في مقابلة:” بالنسبة للوضع الحالي، يمكن أن يكون هناك المزيد من حالات التخلف عن السداد بين المطورين من القطاع الخاص”، وأضافت أن الصين ركزت في الغالب على دعم الطلب على الإسكان في المدن الكبرى، بدلا من معالجة أزمة التمويل التي يواجهها المطورون.

وجاء قرار بلاك روك في أعقاب مراجعات مماثلة من قبل شركات وول ستريت بما في ذلك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، والتي خفضت توقعاتها المتصاعدة لتوقعات النمو في الصين وأهداف الأسهم حيث أدى نهج بكين البطيء لضخ التحفيز إلى إحباط المستثمرين.