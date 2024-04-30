"بلاك روك" تعتزم إطلاق منصة استثمار بالسعودية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة

قالت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الثلاثاء إنها تخطط لإطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول مقرها الرياض مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.

وأضافا أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري مقره الرياض إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.

صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل موارد اقتصاد المملكة من خلال استحداث قطاعات جديدة والاستثمار في مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية تقول الحكومة إنها مشاريع ضخمة.

وقال متحدث باسم بلاك روك إن منصتها ستركز على السعودية لكنها ستشمل استثمارات مناطق مختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها استثمارات في البنية التحتية والائتمان في الأسواق الخاصة والأسهم في الأسواق العامة.

وقال لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك إن المملكة صارت وجهة “تزداد جاذبيتها” للاستثمارات العالمية.

وقال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الاتفاق سيساعد في جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.

تحول الصندوق في السنوات القليلة الماضية من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء من التكنولوجيا إلى الرياضة.

واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادي الأكثر إنفاقا في العالم.