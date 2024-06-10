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"بلاك روك" تعين مديرا عاما لأنشطتها في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين

منذ 4 دقائق
شركة بلاك روك

شركة بلاك روك

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أعلنت شركة بلاك روك اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، عن تعيين محمد الفهيم مديرا عاما ورئيسا للشركة في الإمارات للإشراف على أعمالها في كل من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

وذكرت شركة إدارة الأصول العالمية في بيان إن مهام الفهيم ستتضمن إدارة جميع جوانب قطاع أعمال العملاء في شركة بلاك روك للمساهمة في توفير منصة متنوعة من الحلول الاستثمارية، منها القدرات المتنامية للشركة في مجال استثمارات الأسواق الخاصة.

وعمل الفهيم قبل ذلك لدى جولدمان ساكس حيث ساهم في تأسيس وقيادة فرع بنك جولدمان ساكس في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقاد الفهيم أيضا أعمال جولدمان ساكس لإدارة الأصول في دولة الإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

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