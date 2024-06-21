"بلاك روك" لن تشارك في صفقة الاستحواذ على مطارات ماليزيا

قالت شركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز (جي.آي.بي) إن بلاك روك التي ستستحوذ عليها لن تشارك في صفقة خصخصة شركة مطارات ماليزيا، وذلك بعد احتجاجات في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بشأن علاقات مزعومة للشركة الأمريكية مع إسرائيل.

وشركة (جي.آي.بي) وصندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) وآخرون جزء من تحالف قدم عرضا للاستحواذ على مطارات ماليزيا القابضة في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة شركة تشغيل المطارات بنحو 3.9 مليار دولار.

وأثارت الصفقة المزمعة انتقادات واحتجاجات من بعض نواب الحزب الحاكم والمعارضة في ماليزيا الداعمة بقوة للفلسطينيين، بسبب علاقات (جي.آي.بي) باستثمارات بلاك روك الكبيرة في إسرائيل التي تخوض حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وسلطت الاحتجاجات في ماليزيا الضوء على الصفقة المتوقعة بعد أن استهدفت حملات للمقاطعة بعض العلامات التجارية الغربية مثل ستاربكس وماكدونالدز على خلفية الحرب في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الجمعة ردا مكتوبا من فيل إيلي رئيس قطاع النقل في (جي.آي.بي) قال فيه إن فريق الشركة الحالي “سيحتفظ بالسيطرة والمسؤولية الكاملة عن التوجيه الاستراتيجي والتشغيل للشركة والشركات التي لنا استثمارات فيها” بعد استحواذ بلاك روك عليها.

وأكد متحدث باسم (جي.آي.بي) تقرير برناما. فيما لم يرد صندوق خزانة بعد على طلبات التعليق.

وقال إيلي إن الشركة ستزود مطارات ماليزيا القابضة بقدر كبير من الدعم التشغيلي والمساعدة حسب الحاجة على الرغم من كونها مساهما بحصة أقلية.

وكتب في رده “إذا نجحنا في تحولنا، فسنفكر جديا في إعادة إدراج مطارات ماليزيا القابضة في البورصة الماليزية في المستقبل”.

وقال صندوق خزانة إن (جي.آي.بي) لن تقوم بتعيين موظفين لإدارة شركة مطارات ماليزيا مباشرة، في حين وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الادعاءات بأن 25 بالمئة من الشركة ستكون مملوكة لشركة مؤيدة للصهيونية بأنها لا أساس لها من الصحة، دون تسمية الشركة، حسبما ذكرت برناما.

وبموجب الاتفاق، ستمتلك (جي.آي.بي) وجهاز أبوظبي للاستثمار 30 بالمئة من شركة مطارات ماليزيا القابضة، في حين سيمتلك صندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) وصندوق ادخار الموظفين أكبر صندوق تقاعد في ماليزيا حصة الأغلبية. ولم يرد الصندوق على طلب للتعليق على بيان جي.آي.بي.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية استحواذ بلاك روك على (جي.آي.بي) بقيمة 12.5 مليار دولار في الربع الثالث.

وتدير شركة مطارات ماليزيا القابضة 39 مطارا في جميع أنحاء ماليزيا ومطارا دوليا في تركيا.