بلجيكا.. اعتقال ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لهجوم في البلاد

قال ممثلو ادعاء اتحاديون الثلاثاء إن السلطات البلجيكية اعتقلت ثمانية أشخاص في أعقاب مداهمات للاشتباه في تخطيط إسلاميين لهجوم في بلجيكا.

وأفادوا في بيان بأن هدف الهجوم المحتمل لم يتضح ولم يدلوا بتعليقات حول المرحلة التي بلغها التخطيط للهجوم.

ونفذت الشرطة مداهمات في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 27\3\2023 في خمسة عقارات في بروكسل وأنتويرب وفي مدينة يوبين القريبة من الحدود الألمانية، واعتقلت خمسة رجال من بينهم اثنان على الأقل يشتبه في ضلوعهما في التدبير لهجوم.

وفي تحقيق منفصل، داهمت الشرطة ثلاثة عقارات أخرى في بروكسل وبالقرب منها واعتقلت ثلاثة أيضا للاشتباه في ضلوعهم في التخطيط لهجوم.

وقال ممثلو الادعاء “هناك صلة بين الملفين، لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق لإظهار الصلة بين المجموعتين”.

وسيتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان الثمانية المحتجزون سيواجهون اتهامات ويظلون رهن الاحتجاز لفترة أطول.

وكان عدد من منفذي هجمات باريس 2015، التي أودت بحياة 130 شخصا، يقيمون في بلجيكا، وبروكسل نفسها كانت هدفا لتفجير مزدوج في مطارها وفي مترو أنفاق في مارس\آذار 2016 حين قُتل 32 شخصا.

وبروكسل مقر لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتجري المحاكمة المتعلقة بهجومي بروكسل في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي.