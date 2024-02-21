بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

قالت بلجيكا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إن التكتل وافق، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، على فرض الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا، مما يؤكد ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق.

وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا”، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.

وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.

وسيقر الاتحاد حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.