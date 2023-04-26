بلجيكا تؤكد: لن نفرج عن الدبلوماسي الإيراني "أسدي" بأي صفقة تبادل

قالت بلجيكا (الأربعاء 26-4-2023) إنها لن تفرج قريبا عن دبلوماسي إيراني محكوم عليه بالسجن 20 عاما في إطار صفقة لتبادل السجناء، لتخالف بذلك تصريحات للسلطة القضائية الإيرانية.

وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا في مارس آذار معاهدة لتبادل السجناء مع إيران مما قد يمهد الطريق أمام مبادلة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بموظف الإغاثة البلجيكي المسجون أوليفييه فانديكاستيل.

وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء “طلبت بلجيكا تبادلا وكذلك فعلنا نحن من أجل دبلوماسينا أسد الله أسدي. وبعد البروتوكولات الضرورية سيجري مثل هذا التبادل قريبا”.

لكن متحدثا باسم وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن نفى التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير العدل للتلفزيون البلجيكي الرسمي (في.تي.إم) “هذه رسالة كاذبة من دولة مارقة متخصصة في الإدلاء بتصريحات كاذبة”.

وأضاف “يفعلون ذلك للتلاعب بمواطن بريء وبأسرته وإرباكهما”.

كما نفى مبادلة بلجيكي آخر في إطار صفقة.

وقدمت بلجيكا طلبا الأسبوع الماضي بإعادة فانديكاستيل إلى بلاده بموجب معاهدة نقل السجناء.

وفي 2021، حُكم على أسدي بالسجن 20 عاما فيما يتعلق بمخطط تفجير فاشل في 2018 استهدف جماعة معارضة إيرانية في باريس.

واعتقل فانديكاستيل في أثناء زيارته لإيران في فبراير شباط 2022 وحُكم عليه في يناير كانون الثاني بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة لاتهامات عديدة من بينها التجسس.

وقالت بلجيكا مرارا إنه لا يوجد ما يبرر احتجازه وإنه أدين “بسلسلة جرائم مفبركة” وبدافع الانتقام بعد سجن أسدي.

وتعليقا على اتهام أسدي بأنه على صلة بهجوم في باريس، قالت إيران إن الهجوم نفذه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تصفه بأنه جماعة إرهابية للإيحاء بأن فاعله طرف آخر.