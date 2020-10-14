بلجيكا تحاكم دبلوماسياً إيرانياً بتهمة التخطيط لاعتداء إرهابي

اعتباراً من 27 تشرين الثاني المقبل، ستبدأ بلجيكا محاكمة الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي مع ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم بمخطط لتنفيذ اعتداء على معارضين لطهران في فرنسا في 2018.

ووفق مصادر قضائية، يتوقع أن تجري المحاكمة أمام محكمة أنفير خلال يومين في 27 تشرين الثاني و3 كانون الأول، على أن تصدر المحكمة الجنائية لاحقا حكمها بعد مداولات القضاة.

ويقدم المعارضون الإيرانيون المستهدفون الدبلوماسي أسد الله أسدي على أنه ”العقل المدبر“ لهذا الاعتداء المفترض، والذي كشفه القضاء البلجيكي مطلع صيف 2018.

وفي حينها كان دبلوماسيا معتمدا في السفارة الإيرانية في فيينا. وأوقف في ألمانيا وسلم لبلجيكا في تشرين الأول 2018 حيث هو مسجون منذ عامين.

وسيحاكم أسدي، المتهم بـ“محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي“ و“المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية“، مع ثلاثة شركاء مفترضين قد يتعرضون أيضا للتهم نفسها ولعقوبة السجن المؤبد.

وبين الشركاء زوجان بلجيكيان من إصل إيراني اعتقلا في 30 حزيران 2018، في منطقة بروكسل، وفي حوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعق في السيارة.

وهذه المعدات، وفقا للتحقيق، كان يفترض أن تستخدم في اليوم نفسه لارتكاب اعتداء في فيلبانت في المنطقة الباريسية، خلال التجمع السنوي الكبير لمجاهدي خلق (معارضة إيرانية).

وعملية توقيف الزوجين التي كشفتها النيابة الفدرالية البلجيكية، وجهت التحقيقات نحو ألمانيا وفرنسا، حيث تم توقيف مشتبه به آخر خلال الصيف.

والقضية التي تولاها القضاء البلجيكي في سرية تامة، سببت توترات دبلوماسية، خصوصا بين فرنسا وإيران.

وفي تشرين الأول 2018، اتهمت السلطات الفرنسية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهذه المؤامرة، وهو ما تنفيه طهران بشدة.