بلجيكا تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن طائرات إف-16 قديمة جدا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن دي كرو قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.

وقال دي كرو لإذاعة في.آر.تي البلجيكية أمس الأربعاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف-16 في أوكرانيا… نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات”.

وقالت النرويج والدنمرك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية إنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف-16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة لاستخدامها.

ومنذ الأيام الأولى للغزو الروسي، لم تتوقف أوكرانيا عن مطالبة شركاءها الأجانب بتزويدها بطائرات مقاتلة.

شن أوكرانيا وأنصارها في الخارج حملات من أجل تسليم هذه الطائرات منذ أشهر، بحجة أن التفوق الجوي على روسيا هو السبيل الوحيد لتسريع عملية استعادة الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، في مايو/أيار: “عندما تكون لدينا طائرات إف-16، سننتصر في هذه الحرب”.

وقد ردد الكثيرون في الغرب هذا الأمر، حيث أشار خبراء عسكريون إلى أن خوض حرب من دون دعم جوي كبير يعني خسائر أكبر في الأفراد، كان من الممكن تجنبها.