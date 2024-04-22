بلجيكا تدعو لتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران

اعتبرت وزيرة خارجية بلجيكا أنه يتعين أن تشمل العقوبات ضد إيران الحرس الثوري.

وقالت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا اليوم الاثنين إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب هجومها على إسرائيل في الآونة الأخيرة يجب أن تشمل الحرس الثوري.

وأضافت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن دول التكتل لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.

وتابعت قائلة “سنناقش الأمر معا”.

وأضافت “أعتقد أيضا أن علينا أن نوسع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية). يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير”.