بلجيكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

دعت بلجيكا الأحد مواطنيها “الذين يزورون إيران” الى مغادرة هذا البلد “في أقرب وقت” بسبب “أخطار متنامية للاعتقال التعسفي” بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فاديكاستيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “أي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر كبير (يشمل) التوقيف والاعتقال التعسفي وصدور حكم غير عادل. ويشمل هذا الخطر أيضًا الأفراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران”.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصا منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يتضمن 63 طفلا و32 امرأة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني جراء التعذيب على يد “شرطة الأخلاق”.

وأضافت أن 39 متظاهرا على الأقل يواجهون حاليا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.