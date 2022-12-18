الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلجيكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

منذ 14 دقيقة
علم إيران

علم إيران

A A A
طباعة المقال

دعت بلجيكا الأحد مواطنيها “الذين يزورون إيران” الى مغادرة هذا البلد “في أقرب وقت” بسبب “أخطار متنامية للاعتقال التعسفي” بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فاديكاستيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “أي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر كبير (يشمل) التوقيف والاعتقال التعسفي وصدور حكم غير عادل. ويشمل هذا الخطر أيضًا الأفراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران”.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصا منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يتضمن 63 طفلا و32 امرأة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني جراء التعذيب على يد “شرطة الأخلاق”.

وأضافت أن 39 متظاهرا على الأقل يواجهون حاليا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.

    المزيد من أخبار العالم

    حريق بسجن إيفين
    إنتفاضة إيران
    احتجاجات إيران تنتقل إلى السجون.. توتر واضطرابات
    علم الاتحاد الأوروبي
    مقترح جديد للاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر الغاز
    عناصر من الجيش الباكستاني
    باكستان.. مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب ويحتجزون رهائن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    كريم بنزيما
    كأس العالم قطر ٢٢
    بنزيما يحرج ماكرون... وهذا ما كشفه ‏
    انتقادات من لاعبي المنتخب المغربي بحق الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم
    كأس العالم قطر ٢٢
    للمرة الثانية.. منتخب المغرب يتعرض لظلم تحكيمي