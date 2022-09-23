بلجيكا ترصد تفشيًا لإنفلونزا الطيور بالقرب من الحدود الهولندية

أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأنّ بلجيكا رصدت تفشيًا لإنفلونزا الطيور (إتش5إن1) في مزرعة دواجن بالقرب من الحدود مع هولندا.

ونقلت المنظمة الموجودة في باريس عن المعلومات الصادرة عن السلطات البلجيكية التي تفيد بأن المرض تفشى في مزرعة في سينت لورين في إقليم فلاندر الشرقي.

وكانت المزرعة تضم 29919 طائرًا، لكن لم يتم الإدلاء بتفاصيل عن عدد الطيور المصابة أو التي ذُبحت نتيجة التفشي.

في السياق، قالت المنظمة إن هذه هي أول حالة تفش تُرصَد في بلجيكا منذ أواخر أبريل نيسان.

وشهدت فرنسا، الجارة الجنوبية لبلجيكا، عودة لحالات الإصابة بعدما تعرضت لأسوأ موجة من إنفلونزا الطيور على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.