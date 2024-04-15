بلجيكا تستدعي السفير الإيراني للتنديد بالهجوم على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية البلجيكية الاثنين 15\4\2024 إنها استدعت السفير الإيراني للتنديد بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في بيان “هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر ويبعدنا أكثر عن السلام. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس”.

فيما قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي عبر منصة إكس إنه استدعى السفير الإيراني الاثنين 15\4\2024 بعد الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقال ليبافسكي “أوضحت السلطات الدبلوماسية التشيكية لإيران أنها تجاوزت كل الخطوط بمهاجمة إسرائيل… النظام الإيراني يعرض الوضع الأمني في المنطقة للخطر. وكل هذا بموافقة ضمنية من أصدقائه الروس”.

هذا وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن ألمانيا استدعت السفير الإيراني صباح اليوم الاثنين 15\4\2024، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع الأسبوع على إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن “اجتماعا يعقد حاليا”.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.