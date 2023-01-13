بلجيكا تطرد 21 جاسوسا روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا

أعلنت رئيسة جهاز أمن الدولة البلجيكي، أنه تم طرد 21 جاسوسا روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا.

وأعربت المسؤولة البلجيكية عن خشيتها من عودة هؤلاء الجواسيس بطرق ملتوية، على حد قولها.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني، أن طرد أكثر من 400 جاسوس روسي مشتبه بهم من أنحاء أوروبا هذا العام يعد “أهم ضربة استراتيجية” لموسكو في التاريخ الحديث.

وقال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز المخابرات المعروف باسم “إم.آي5″، إنه تم طرد عدد هائل من المسؤولين الروس في أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 600 من أوروبا، حُكم على أكثر من 400 منهم بأنهم جواسيس.

وتواصل العديد من الدول الأوروبية عمليات الطرد لمشتبه بهم من الجواسيس الروس، فضلا عن فرض قيود على إصدار التأشيرات للروس.