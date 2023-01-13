الجمعة 20 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 13 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلجيكا تطرد 21 جاسوسا روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يناير - 2023 12:22 مساءً
علم بلجيكا

علم بلجيكا

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة جهاز أمن الدولة البلجيكي، أنه تم طرد 21 جاسوسا روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا.

وأعربت المسؤولة البلجيكية عن خشيتها من عودة هؤلاء الجواسيس بطرق ملتوية، على حد قولها.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني، أن طرد أكثر من 400 جاسوس روسي مشتبه بهم من أنحاء أوروبا هذا العام يعد “أهم ضربة استراتيجية” لموسكو في التاريخ الحديث.

وقال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز المخابرات المعروف باسم “إم.آي5″، إنه تم طرد عدد هائل من المسؤولين الروس في أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 600 من أوروبا، حُكم على أكثر من 400 منهم بأنهم جواسيس.

وتواصل العديد من الدول الأوروبية عمليات الطرد لمشتبه بهم من الجواسيس الروس، فضلا عن فرض قيود على إصدار التأشيرات للروس.

    المزيد من أخبار العالم

    سوء التغذية
    قبل فوات الأوان.. نداء أممي لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية
    علم اثيوبيا
    الجيش الإثيوبي: قوات من أمهرة غادرت إقليم تيجراي
    وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان
    أمير عبد اللهيان: نحن سعداء بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    عناصر المليشيات الإيرانية في سوريا
    تفاصيل مثيرة.. ما هو المشروع الإيراني السرّي الذي دمرته إسرائيل في سوريا؟
    محمد رمضان مع أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية
    بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"