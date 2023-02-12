الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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بلجيكا تنجو من "هجوم وشيك".. اعتقال مسلّح قرب مسرح مسابقة جمالية

منذ 5 دقائق
قوات الأمن في بلجيكا

قوات الأمن في بلجيكا

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أعلن الادعاء العام الفدرالي البلجيكي أنّ البلاد تجنّبت على الأرجح “هجومًا” السبت في منطقة لابان الساحلية، حيث اعتُقِل مسلّح قرب مسرح كان يستضيف في المساء مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.

إذ اعتُقل رجل أربعيني بحوزته سلاح ناري، حسبما قال لوكالة فرانس برس إريك فان دير سيجبت، المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي. وعُثر لاحقًا على سلاح ناري آخر في سيارته وفق المتحدث.

وأضاف المتحدث “نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق” لكن “تجنّبنا هجومًا على الأرجح”، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص كان حضورهم إلى ذلك المكان متوقعًا.

وذكرت وكالة بيلجا أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررًا الساعة 20,30 مُنِعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.

وعلى الرغم مما حصل، جرت المسابقة كما كان مقررا، لكن انطلاقها تأخر نحو ساعة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلمنكية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورغ (شرق) حيث يقيم. وقد اتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.

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