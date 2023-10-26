الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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بلجيكا.. توجيه اتهامات إلى تونسيّ على صلة بهجوم بروكسل

منذ 22 ساعة
موقع إطلاق النار في بروكسل

موقع إطلاق النار في بروكسل - أرشيفية

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أعلنت بلجيكا اليوم الخميس أنها ألقت القبض على تونسي في الخامسة والأربعين من عمره على صلة بهجوم مسلح نفذه تونسي آخر في وقت سابق من الشهر الجاري، موديًا بحياة سويديين اثنين، وأعلن ولاءه لتنظيم “داعش”.

وقال المدعي العام الاتحادي في بروكسل إن تونسيًا يدعى لمجد كيه، اعتقل هذا الأسبوع فيما يتعلق بهجوم 16 أكتوبر تشرين الأول، ووجهت إليه تهمة القتل والشروع في القتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه “يأمل فقط في إثبات إمكانية وجود علاقة تربطه بالسلاح الذي استخدم خلال الهجوم الإرهابي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول”.

وأطلق المسلح في هجوم 16 أكتوبر على نفسه اسم عبد السلام الجيلاني. وكان قد طلب اللجوء إلى بلجيكا في عام 2019 من دون جدوى، ليعيش بعد ذلك في البلاد بشكل غير قانوني.

واستهدف المسلح السويديَّين خلال وجودهما في بروكسل لحضور مباراة منتخبي بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي لم تُستكمل بسبب إطلاق النار.

وانتهت مطاردته من قبل الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله.

    المصدر :
  • رويترز

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