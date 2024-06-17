بلجيكا لا تزال واثقة في مشاركة مونييه ببطولة أوروبا

أكد دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا أن الظهير الأيمن توماس مونييه تتبقى له عشرة أيام لاستعادة كامل لياقته وسينضم إلى تشكيلة الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وظل مونييه في بلجيكا لتلقي العلاج من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وكان أمام تيديسكو حتى أمس الأحد لاختيار بديل له قبل المباراة الافتتاحية للفريق أمام سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال تيديسكو للصحفيين عن مونييه “سيكون قادرا على الانضمام للفريق خلال أسبوع ونصف. هذا أحد أسباب عدم تغيير التشكيلة. لم أرغب في الاستغناء عن مونييه لأنه أظهر دافعا كبيرا (للتعافي). سعيد لأن الإصابة ليست سيئة للغاية وأنه لا يزال بإمكانه القدوم إلى ألمانيا”.

وسيغيب مونييه أيضا عن المباراة الثانية لبلجيكا في المجموعة الخامسة أمام رومانيا يوم السبت المقبل، لكن لديه فرصة للتعافي قبل المباراة الأخيرة في المجموعة أمام أوكرانيا في 26 يونيو حزيران الحالي.

وتضررت بلجيكا بشدة من الإصابات في الدفاع خلال الفترة التي سبقت بطولة أوروبا 2024، ومن المرجح أيضا أن يغيب أكسل فيتسل عن مواجهة سلوفاكيا.

وعاد المدافعان الأساسيان يان فرتونجن وأرتور تيات للتدريب بعد غيابهما عن الملاعب، لكن ليس من المؤكد مشاركتهما في مباراة اليوم من البداية.