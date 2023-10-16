الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر بين غزة وإسرائيل

منذ 44 دقيقة
موقع إطلاق النار في بروكسل

موقع إطلاق النار في بروكسل

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي إريك فان دويز للصحفيين يوم الإثنين أن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع دويز قائلا “اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد”.

وأشار إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم “داعش”، مؤكدا أنه “لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط”.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بالهجوم الذي ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديّين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.

وأفاد ماكرون في تصريح خلال زيارة إلى تيرانا بأنه “قبل بضع دقائق تعرّضت بروكسل لهجوم إرهابي جديد يبدو أنّه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما”.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة هيت لاتست نيوز، فرّ القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

    المزيد من أخبار العالم

    عنصران من الشرطة البلجيكية
    قتيلان بإطلاق نار في بروكسل.. وفرار المشتبه به
    بايدن ونتنياهو
    إعلام إسرائيلي: بايدن سيتوجه لإسرائيل الأربعاء المقبل
    البيت الابيض
    طوفان الأقصى
    البيت الأبيض: بايدن يتصل بالمستشار الألماني والرئيس المصري

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين