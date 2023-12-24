الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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بلدان أفريقية تتطلع للانضمام إلى "مبادرة مغربية" لتعزيز التبادل التجاري

منذ ساعة واحدة
المغرب

المغرب

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عبر وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد أمس السبت بمراكش عن نية بلدانهم الانضمام إلى مبادرة أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في الآونة الأخيرة وتهدف إلى “تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي “بهدف تطويرالتجارة والتواصل بين البلدان الافريقية”.

وأكد وزراء خارجية هذه البلدان في بيان ختامي أعقب اجتماعا وزاريا تنسيقيا عقدوه أمس السبت في مراكش بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للعاهل المغربي محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص”.

وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة “فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الاقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن هذه المبادرة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء التي خاضها المغرب لاسترجاع أقاليمه الصحرواية من الاستعمار الإسباني.

واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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