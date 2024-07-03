بلدة فلبينية تتطلع لتنظيف شواطئها ببرنامج للأرز مقابل النفايات

ابتكر نشطاء في مجال البيئة في منتجع مخصص للغوص في الفلبين طريقة جديدة لتنظيف الشواطئ، إذ يعرضون كيسا من الأرز مقابل كل جوال من النفايات يجمعه السكان المحليون.

وقال المتطوع جوليو إندايا إن بلدة مابيني بإقليم باتانجاس معروفة بشعابها المرجانية النابضة بالحياة والتنوع البيولوجي البحري، إلا أن تزايد انتشار التلوث البلاستيكي يشكل تهديدا متصاعدا على حيوانات مثل السلاحف البحرية.

وأضاف “من المعروف أنها (السلاحف البحرية) تأكل الشفاطات والأكياس البلاستيكية، كما تأكل الأسماك أيضا المواد البلاستيكية الدقيقة التي تفتتت إلى جزيئات على الشاطئ”.

وأوضح أنه منذ إطلاق برنامج الأرز مقابل النفايات قبل حوالي عامين، تم جمع أكثر من 4.3 طن من النفايات البلاستيكية.

وفي المقابل، جرى توزيع 2.6 طن من الأرز. ويُسلم الأرز في أكياس تزن كيلوجراما، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية لعائلة صغيرة.

ويساهم متبرعون من جهات خاصة وشركات صغيرة في تمويل البرنامج الذي يساعد بدوره في تقليص فواتير الطعام للعائلات ذات الدخل المنخفض بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز في الأعوام القليلة الماضية.

وقالت جانيث أسفيدو (46 عاما)، وهي من السكان المحليين، بينما كانت تفرز النفايات التي جمعتها “أحتاج إلى أربعة أكياس ونصف من الأرز خلال الشهر، والآن عليّ أن أشتري كيسين فقط، الأمر يساعد حقا”.

والفلبين هي المسبب العالمي الأكبر للنفايات البلاستيكية في المحيط إذ أنها مسؤولة عن 36 بالمئة من الإجمالي العالمي، وفقا لتقرير محدث صدر في أبريل نيسان 2022 عن مشروع (آور ورلد إن داتا) “عالمنا في البيانات” عن جامعة أكسفورد.