الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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بلدية إزمير تزيل اللوحات الإعلانية المكتوبة باللغة العربية

منذ 7 دقائق
بلدية إزمير

بلدية إزمير

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أعلنت الحكومة التركية عن حملة لإزالة اللوحات التجارية المدونة باللغة العربية في الشوارع التركية.

وقامت فرق البلدية في مدن مختلفة بإزالة هذه اللوحات وتغييرها إلى اللغة التركية، وذلك بموجب قانون البلديات التركي الذي يحظر رفع اللافتات المكتوبة بلغات أخرى غير التركية، بما في ذلك العربية والإنكليزية.

وعملاً بذلك، باشرت بلدية مدينة إزمير التركية بإزالة اللوحات الاعلانية المخطوطة باللغة العربية من المحال التجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصفها البعض بالصادمة، تظهر فيها عملية إزالة اللوحات الإعلانية التي تحتوي على بعض الكلمات العربية من قبل بلدية إزمير، التابعة لـ”حزب الشعب الجمهوري” المعارض.

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