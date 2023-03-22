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بلغاريا.. العثور على لوحة جديدة للرسام الأمريكي جاكسون بولوك

منذ 6 دقائق
عناصر من الشرطة في بلغاريا- أرشيفية

عناصر من الشرطة في بلغاريا- أرشيفية

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قال مسؤولون إن الشرطة البلغارية عثرت على لوحة لم تكن معروفة من قبل للرسام الأمريكي الشهير جاكسون بولوك، وذلك خلال تحريات بشأن مهربين دوليين للأعمال الفنية.

ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن خبراء قولهم إن قيمة اللوحة قد تصل إلى 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بي.تي.إيه) أمس الثلاثاء أن عدة أشخاص، بينهم بلغاريون، اعتُقلوا في العملية الدولية.

ولم يشمل تقرير الوكالة أي وصف للوحة أو تفاصيل أخرى عنها.

اشتهر بولوك، الذي كان من أبرز فناني الحركة التعبيرية التجريدية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، بأسلوبه في صب ورش وتقطير الطلاء بأنماط جامحة على لوحات كبيرة من القماش. وتوفي في عام 1956.

ونقلت وكالة نوفينيت للأنباء عن بيتار تودوروف، الوكيل الأول لوزارة الشؤون الداخلية البلغارية، قوله “إنها عملية دولية بمشاركة اليوروبول واليونان ودول أخرى”.

وأضاف أن اللوحة تبدو أصلية.

    المصدر :
  • رويترز

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