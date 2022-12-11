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بلغاريا تحتجز 70 مهاجرا وتنقل بعضهم إلى المستشفى

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة البلغارية

عناصر من الشرطة البلغارية

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قال مكتب الشرطة الإقليمي إن بلغاريا احتجزت 70 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين في حافلة في ساحة لانتظار السيارات على طريق سريع بالقرب من مدينة سليفن الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 11-12-2022) وتم نقل بعضهم إلى المستشفى بسبب الإرهاق.

وقالت الشرطة إنه تم نقل 14 رجلا لم تكن بحوزتهم وثائق لكنهم قالوا إنهم من أصل أفغاني إلى المستشفى وسيظل ثلاثة تحت الملاحظة الطبية حتى شفائهم.

وتم أيضا اعتقال مواطنين رومانيين أحدهما سائق الحافلة وفتح الادعاء إجراءات قانونية ضدهما.

وتقع بلغاريا على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوروبي.

ومعظم هؤلاء المهاجرين لا يخططون للبقاء في أفقر دولة عضو في الكتلة ولكنهم يتطلعون إلى الانتقال إلى دول أكثر ثراء في أوروبا الغربية باستخدام شبكات متطورة من المهربين.

وكثفت بلغاريا عمليات التفتيش على حدودها الجنوبية مع تركيا وكذلك في جميع أنحاء البلاد من أجل مكافحة تدفق المهاجرين المتزايد وإثبات قدرتها على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل صحيح.

    المصدر :
  • رويترز

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