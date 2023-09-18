بلغاريا ترسل فريقا لفحص طائرة مسيرة بمنتجع على البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع البلغارية، الاثنين، إنها أرسلت وحدة خاصة لفحص وتعطيل طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة حطت مساء أمس الأحد في بلدة تيولينوفو المطلة على البحر الأسود.

أضافت الوزارة في بيان أن الفريق التابع للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي سيقرر بعد الفحص كيفية التصرف بشأن الطائرة المسيرة، موضحة أنها أرسلت الفريق بناء على طلب من الحكومة الإقليمية بالمنطقة.

وقال وزير الدفاع تودور تاجاريف للصحفيين “يقينا، يمكننا أن نفترض أن الطائرة المسيرة مرتبطة بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

“هذه الحرب ترتبط حتما بمخاطر متزايدة على أمننا”.

ولم يقدم تاجاريف معلومات أكثر تفصيلا عن المكان الذي جاءت منه الطائرة المسيرة أو كيفية وصولها إلى بلغاريا.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد حطت من الجو أم أن أمواج البحر جرفتها للشاطئ.