بلغاريا توجه اتهامات لخمسة أشخاص على خلفية تفجير إسطنبول

عناصر من الشرطة التركية في محيط منطقة تقسيم في إسطنبول (رويترز)

قال المدعي العام البلغاري إيفان جيشيف اليوم السبت إن ممثلي الادعاء اتهموا خمسة أشخاص بدعم الأعمال الإرهابية فيما يتعلق بانفجار وقع في وسط إسطنبول وأودى بحياة ستة أشخاص يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جيشيف لرويترز إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام ثلاثة رجال من أصل مولدوفي ورجلا وامرأة ينحدران من أصل كردي سوري، بعد تحقيقات وتعاون وثيق مع ممثلي ادعاء في تركيا المجاورة.

وأضاف “تم اتهام خمسة أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، ألا وهي الهجوم في إسطنبول و(الثانية) تهريب البشر”.

وقال إنهم ضالعون بالأساس في تهريب البشر عبر تركيا والتهريب عموما.

وبعد ذلك، أصدرت محكمة بلغارية اليوم السبت حكما في جلسة مغلقة باستمرار حبس الرجال الأربعة لحين المحاكمة بتهم تهريب البشر، قائلة إنه ليس لديها أدلة كافية لاحتجازهم بتهمة دعم أعمال إرهابية.

ولم يطلب الادعاء من المحكمة استمرار حبس المرأة بسبب ظرف صحي.

وفي كيشيناو، أكدت وزارة الخارجية المولدوفية اعتقال ثلاثة مواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة دانييل فودا “تدين دولتنا بشدة أي أعمال إرهابية، بما في ذلك ما حدث في إسطنبول”.

وقال جيشيف إن الادعاء في تركيا طلب بالفعل تسليم البلاد بعض المشتبه بهم المتواطئين مع مدبري الانفجار.

وأمرت محكمة تركية أمس الجمعة بحبس ‭‭‭17‬‬‬ متهما على ذمة المحاكمة بتهمة الضلوع في الانفجار من بينهم المتهمة بتنفيذ التفجير التي قالت الشرطة إنها سورية اسمها أحلام البشير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 80 شخصا في شارع الاستقلال، وهو مكان تاريخي يعج بالمشاة.

وأسرعت الحكومة التركية بتوجيه أصابع الاتهام إلى المتمردين الأكراد، وقالت الشرطة إن منفذة الهجوم تلقت تدريبا من المسلحين الأكراد في سوريا.