الجمعة 20 شعبان 1445 ﻫ - 1 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلغت مستوى قياسيا في 2023.. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة

منذ 52 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الخميس أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان التي أعاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وحذر علماء من أنه سيتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة إذا كانت هناك إرادة لتحقيق أهداف الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة ومنع تغير المناخ الجامح.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير “بدلا من الانخفاض السريع، كما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي جديد”.

وأظهر تحليل الوكالة أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1 بالمئة في عام 2023 إلى 37.4 مليار طن.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل المعتمدة على الرياح والطاقة الشمسية واستخدام السيارات الكهربائية ساعد في الحد من زيادة الانبعاثات، التي بلغت 1.3 بالمئة في عام 2022.

لكنها أضافت أن انتعاش الاقتصاد الصيني وزيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان ذات إنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض وانتعاش قطاع الطيران أدى إلى ارتفاع عام في الانبعاثات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من بوابة غزة.. غالاوي يعود للبرلمان البريطاني
قوات الدعم السريع
اشتباكات السودان
تقارير ميدانية سودانية: الدعم السريع هاجمت 53 قرية بالجزيرة وتتجه لمدينة المناقل
حزب تركي يطالب بطرد دبلوماسيين أمريكيين يهددون بالعقوبات على التجارة مع روسيا

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أمريكا قلقة.. الجيش الإسرائيلي يتحضر لتوغل بري في لبنان في هذا التاريخ!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
وزير العمل يزف البشرى لموظفي القطاع الخاص!
دجاج
صورة لا تصدق لمسالخ دجاج في بيروت.. هل فعلاً يأكلها اللبنانيون؟