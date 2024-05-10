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بلومبرج: ماكدونالدز تطرح وجبات بخمسة دولارات لجذب منخفضي الدخل

منذ 9 دقائق
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نقلت بلومبرج نيوز، اليوم الجمعة، عن مصدر قوله إن سلسلة مطاعم مكدونالدز للوجبات السريعة تستعد لتقديم وجبات بسعر خمسة دولارات في مطاعمها الأمريكية لجذب عدد أكبر من العملاء المتضررين من التضخم إلى منافذها.

وقال تقرير بلومبرج نيوز إن الوجبات قد تتضمن ماك تشيكن أو ماك دابل، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ومشروب.

وارتفعت أسهم الشركة 2.5 بالمئة في تعاملات بعد الظهر بعد ظهور التقرير.

وابتعد العملاء منخفضو الدخل عن سلاسل الوجبات السريعة العالمية مثل ماكدونالدز وستاربكس إلى حد كبير مفضلين تناول وجباتهم في المنزل نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا دفع الشركات إلى تقديم عروض ترويجية أكبر لجذبهم إلى منافذها.

وشهدت الشركة العملاقة التي تتأثر كثيرا بسلوك منخفضي الدخول تباطؤا في نمو مبيعاتها العالمية للربع الرابع على التوالي مما دفعها إلى الاعتماد على تحسين العروض على وجباتها.

ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من ماكدونالدز.

    المصدر :
  • رويترز

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