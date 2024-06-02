بلومبرغ: الخطوط القطرية تستعد لتوقيع صفقة ضخمة مع بوينغ وإيرباص

ذكرت بلومبرغ نيوز اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية القطرية تقترب من اتخاذ قرار بطلبية كبيرة لطائرات عريضة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص.

وقال التقرير إن الشركة تتطلع إلى طلب حوالي 200 طائرة، وتدرس مزيجا من طرازات إيرباص إيه350إس وبوينغ 777إكس مع احتمال اتخاذ قرار بالتزامن مع معرض فارنبورو للطيران في بريطانيا أواخر الشهر المقبل.

وقالت إيرباص إنها تجري دائما محادثات مع العملاء بشأن احتياجاتهم لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل، في حين أرجعت بوينج الأمر إلى الخطوط الجوية القطرية عندما طلب منها التعليق.

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

كانت بلومبرغ قد ذكرت في مارس آذار أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مبكرة مع بوينج وإيرباص لطلب ما بين 100 إلى 150 طائرة عريضة البدن لتوسيع وتجديد أسطولها.