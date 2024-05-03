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بلومبرغ: بوتين يعلن عن زيارة مرتقبة للصين هذا الشهر

منذ 55 ثانية
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أفادت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الجمعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جين بينغ.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 مايو أيار.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 25 نيسان/أبريل الماضي، أنه يعتزم زيارة الصين في مايو/ أيار، مؤكدا ما ترشح سابقا عن تلك الزيارة، بحسب وكالة رويترز.

ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة الأولى خارجيا لبوتين منذ انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس آذار. وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الروسي للصين في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأبرم بوتين اتفاقية شراكة “بلا حدود” مع نظيره الصيني شي جين بينغ في فبراير شباط 2022 قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرساله قوات لغزو أوكرانيا.

واكتسبت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين أهمية أكبر بالنسبة لموسكو بعد أن فرضت عليها الدول الغربية سلسلة متعاقبة من العقوبات منذ بدء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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