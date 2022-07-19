الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلومبرغ: قد تواجه أوروبا عواصف في مجال الطاقة

منذ ساعتين
أوروبا الطاقة حرّ

أوروبا الطاقة حرّ

A A A
طباعة المقال

تواجه أوروبا موجة حرّ غير مسبوقة قُدّر بأنها الأشد على الإطلاق في تاريخها.

وفي هذا المجال، قالت “بلومبرغ”، إنه من المرجح أن تواجه أوروبا بسبب الحر، “عواصف” في مجال الطاقة في وقت أبكر مما كان متوقعا، وخلال ذلك لن تكون هذه المنطقة مستعدة بما فيه الكفاية للفوضى التي ستحدث.

ووفقا للوكالة، توقع خبراء شركة Maxar الأميركية للتكنولوجيات الفضائية، أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء من بريطانيا وفرنسا إلى مستويات قياسية في بداية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من النمو في إنتاج الطاقة الشمسية، فإن هذا يزيد أيضا من الطلب على التبريد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغاز المسال.

ويرى المختصون في شركة Rystad Energy أن درجات الحرارة المرتفعة ستمنع أوروبا من إعادة تكوين احتياطياتها من الغاز قبيل حلول الشتاء. وبالتالي، تظل مستويات التخزين في القارة أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام.

ويشار إلى أن الموجة الدورية من الطقس الحار، هي الثانية في الشهر الأخير في أوروبا الغربية. ويربط العلماء هذا الأمر بشكل مباشر باحترار المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري ويحذرون من زيادة محتملة في حرائق الغابات التي تم تسجيلها بالفعل في فرنسا والبرتغال واليونان وإسبانيا وأدت إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات.

    المزيد من أخبار العالم

    شوارع أميركا
    قيمتها بملايين الدولارات.. سرقة شاحنة مجوهرات مصفحة في كاليفورنيا
    عمال السترات الواقية ويرشون سحبًا من المطهر في شوارع الصين (غيتي)
    كورونا الصين.. 776 إصابة جديدة
    العنف يتصاعد في الاكوادور
    في أحدث واقعة عنف.. مقتل 13 نزيلا بسجن في الإكوادور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    مستشفى- تعبيرية
    كارثة... ووفاة مواطن أمام باب المستشفى