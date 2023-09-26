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بلومبرغ: مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي

منذ 14 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح من روسيا من خلال اتفاق بين حكومتي البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 26\9\2023 أعلنت وزارة البترول المصرية، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.

وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو\تموز أن الحد الأدني للاستثمارات “في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع”.

    المصدر :
  • رويترز

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