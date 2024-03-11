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بلومبرغ: نيوز كورب تبحث تقديم عرض مع منافسين لشراء تليغراف

منذ ساعة واحدة
نيوز كورب

نيوز كورب

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نقلت بلومبرغ نيوز الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ والشركة المالكة لصحيفة ديلي ميل تجريان محادثات حول استحواذ مشترك محتمل على صحيفة تليغراف جنبا إلى جانب مع مجموعة (ريد بيرد آي.إم.آي) الاستثمارية المدعومة من الإمارات.

وجاء في تقرير بلومبرغ أن العرض المشترك من الأطراف الثلاثة قد يؤدي إلى فوز ريد بيرد آي.إم.آي بحصة أصغر في الصحيفة.

وأثارت عملية الاستحواذ المدعومة من أبوظبي على الصحيفة التي تعبر عن وجهات نظر من داخل حزب المحافظين الحاكم مخاوف من تأثر التقارير الإخبارية بالنفوذ الأجنبي، وهو الأمر الذي يقول معارضون إنه قد يهدد الديمقراطية في بريطانيا.

ولم ترد شركة نيوز كورب ولا ريد بيرد آي.إم.آي ولا ديلي ميل ولا تليجراف بعد على طلبات رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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