بلومبيرغ: استعدادات روسيا “لغزو” أوكرانيا وصلت حتى كامتشاتكا

زعمت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن استعدادات روسيا لـ”غزو” أوكرانيا وصلت إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، من خلال نشر قواتها استعدادا لاحتمال اندلاع “حرب واسعة”.

وذكرت الوكالة الأمريكية استنادا إلى أراء محللين، أن أي “غزو واسع النطاق” تقوم به روسيا ضد أوكرانيا من غير المرجح أن يكون ممكنا قبل شهر يناير القادم، بسبب التربة الموحلة والطقس الدافئ والحاجة إلى نشر قوات إضافية.

وتزعم الوكالة أن روسيا أعادت نشر قواتها “على طول الطريق إلى منطقة كامتشاتكا لتكون مستعدة في حال تصاعد الصراع إلى حرب واسعة”، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تقع بجوار اليابان والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الكرملين سبق وأن علق على مثل هذه المزاعم التي تنشرها وسائل إعلام غربية، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية تستخدم كأنبوب لحملة إعلامية ضد روسيا.

وقال بيسكوف في وقت سابق، إن التصريحات والمنشورات في الدول الغربية حول استعدادات روسيا لغزو أوكرانيا تجعلنا نفكر أنه من غير المستبعد قيام بعض الأطراف بأعمال استفزازية، مضيفا أن هذه الهستيريا يتم تضخيمها بشكل مصطنع.

كذلك صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق بأن النظام في كييف يحاول تقديم نفسه على أنه ضحية للعدوان الروسي، وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يعارض الذهاب إلى الاستفزازات.