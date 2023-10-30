بلينغهام بعد فوزه بجائزة "اللاعب الواعد": أشعر بثقة كبيرة

يأمل جود بلينغهام لاعب وسط منتخب إنجلترا وريال مدريد في الفوز بكل ما هو متاح هذا الموسم بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الإثنين.

ويعيش بلينغهام (20 عاما) حالة رائعة مع ريال مدريد بعد انضمامه من بروسيا دورتموند خلال الانتقالات الصيفية وسجل 13 هدفا في 13 مباراة رسمية.

وقال بلينغهام لرويترز بعد تسلمه الجائزة “ممتن حقا لدورتموند على الفرص التي منحوني إياها على مر سنوات لأكون لاعبا بارزا”.

وأضاف: “تحملت المسؤولية بشكل جيد. وهذا شيء تعودت عليه منذ أن كنت طفلا صغيرا”.

ويأمل بلينغهام الآن في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ناديه وبطولة أوروبا 2024 مع إنجلترا التي تسعى للفوز أخيرا بلقب كبير في لعصر الحديث.

وحول تطلعاته لهذا الموسم، قال بلينغهام: “بالنسبة لهذا الموسم، الهدف هو الفوز بكل شيء وهذا يجب أن يكون هدف أكبر فريقين.

“أشعر بثقة كبيرة. بالتأكيد إنجلترا واحدة من المرشحين للفوز ببطولة أوروبا 2024”.

واختتم حديثه قائلا: “من المهم أن نتوقف عن الحديث لنحقق إنجازا من أجل مشجعينا”.