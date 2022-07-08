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بلينكن: آبي كان زعيماً ذا رؤية عظيمة وشريك غير عادي

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 3:09 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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شكل اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق صدمة كبيرة للعالم اجمع، بحيث وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اغتيال شينزو آبي الجمعة، بأنه “صادم” و”مقلق للغاية”، واصفا إياه بأنه زعيم ذو رؤية عظيمة وشريك غير عادي للولايات المتحدة.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات في بداية اجتماع ثلاثي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي.

وقال بلينكن إن آبي بالنسبة للولايات المتحدة “كان شريكا استثنائيا وشخصا كان من الواضح أنه قائد عظيم”.

وأضاف أن آبي نقل العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان إلى “آفاق جديدة” خلال فترة وجوده في المنصب.

وقال بلينكن “لقد كان قائدا ذا رؤية عظيمة” واصفا وفاة آبي بأنها “خسارة لليابان وخسارة للعالم”.

وفي المناسبة نفسها، أدان وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إطلاق النار، قائلا إنه لا ينبغي التسامح مع مثل هذا العنف.

وتوفي آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في اليابان، الجمعة بعد ساعات من إطلاق النار عليه في أثناء حملة انتخابية برلمانية، في نبأ صادم في بلد يندر فيه العنف السياسي ويفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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