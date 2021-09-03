بلينكن: أفعال حكومة طالبان و”سياساتها” توازي كيفية تشكيلها

أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة أن بلاده على “اتصال مستمر” بالأميركيين الموجودين في أفغانستان الراغبين بمغادرة البلاد، حيث أن معظمهم أفغان يحملون الجنسية الأميركية.

كما أكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة أن تأليف حكومة شاملة سيشكل خطوة إيجابية لاحترام طالبان لالتزاماتها.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للسلطة في يناير كانون الثاني لتسريع إجراءات التأشيرات الخاصة للأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ،موضحا أن آلافا منهم لا يزالون في أفغانستان.

في السياق، أعلن أنه سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأميركيين المكلفين بملف أفغانستان وحيث تجري المحادثات بين المجتمع الدولي وطالبان.

كذلك، سيتوجه بلينكن إلى ألمانيا حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس اجتماعا وزاريا عبر الفيديو مخصصا لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة.

وتطالب الولايات المتحدة طالبان أيضا بتشكيل حكومة “جامعة”، حيث قال بلينكن “نأمل أن تتمتع أي حكومة يتم تأليفها بصفة جامعة فعلية وأن تضم (أطرافا) ليسوا من طالبان، يمثلون مختلف المجموعات ومختلف المصالح في افغانستان”.

لكنه شدد على أن “أفعال” هذه الحكومة و”سياساتها” توازي “بأهميتها” كيفية تشكيلها.